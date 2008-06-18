Натянуть готовый HTML на двиг

Необходимо с помощью скрипта serverlist.pl формировать и обновлять список серверов. Исходные данные скрипта - файл nets.txt со списком IP-подсетей в которых размещены серверы. Скрипт по очереди пытается разрешить каждый IP-адрес из подсети с помощью DNS-сервера ...