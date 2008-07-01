Оформление заказа на CMS Netcat

Требуется создание раздела оформления двух типов заказа

Необходимый функционал :

Добавление заказа категории 1 для зарегистрированных пользователей.

пример

http://imabc.ru/user_zakaz_1.html

Добавление заказа категории 2 для авторизованных пользователей, ( после регистрации пользователя администратор присваивает зарегистрированному пользователю права на возможность делать заказ )

пример

http://imabc.ru/user_zakaz_2.html

Возможность просматривать свои заказы в личном кабинете.

пример

http://imabc.ru/user_zakaz_es_1.html

пример

http://imabc.ru/user_zakaz_es_2.html

После оформления заказа приходит уведомление админу, о том что сделан новый заказ + содержание , № заказа, + информация о пользователе сделавшем заказ

После оформления заказа приходит уведомление пользователю, о том что он сделал заказ, № заказа, информация по заказу.

После внесения изменения в заказ администратором, пользователю сделавшему его отправляется уведомление о смене статуса заказа, заказ принят, выполнен и тд

В кабинете пользователя вывести информацию о пользователе, после того как он авторизовался ( не редактирование, а просто данные с форм ФИО, ID, телефон, адрес доставки)

пример

http://imabc.ru/user.html

Дизайн готов, альтернативные формы тоже готовы, модуль авторизации установлен.