Доработка страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок218 просмотров

Задача простая есть сайт-блог работает на wordpress. Нужно добавить в в страницу дополнительные поля(сайдбары) для рекламы.

1 поле уже есть но разбираться как добавлять дополнительные нет времени.

На картинке показано как это выглядит.

WordPress
17 лет назад
artekz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров