Уважаемый Алексей Викторович ! У меня возникла проблема с проведением автоматических платежей через систему UkrMoney. Смысл таков: 1. Сначала необходимо отправить запрос на ...
Нужно сделать график и переделать калькулятор
Сайт monhyip.ru, monhyip.net. Скрипт самописный и не привязан к какому либо движку.
Мои гарантии, что я Вам заплачу:
Персональный аттестат в вебмани wmid 417521852131(BL выше 100, дата регистрации 2005 год).
Я дорожу репутацией своего проекта(Monhyip.ru).
При выборе веблансера буду обращать внимание на следующее:
1. Короткие сроки.
3. Наличие портфолио.
4. Наличие перс. аттестата в вебмани.
5. Наличие отзывов о своей работе на каком либо сайте фрилансеров
P.s Если хотите пред. оплату, то только через вебмани и с наличием у веблансера перс. аттестата или безопасная сделка, только Вы её оплачиваете.
Пишите сюда Ваши предложения или можете связываться со мной http://www.monhyip.ru/?a=support
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Парсинг с сайта информации о товарах и ценах и запись в файлВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Ищу програмиста( веб дизайнера) на постоянную работу . Трбуется администрирование и дороботка игровго портала! Пишите [email protected] или в асю 284856830Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо дописать к готовому движку возможность подачи объявления о покупке-продаже мотоциклов и грузовых авто...ТЗ вышлю исполнителю... сроки 5 - 7 дней icq:482978502Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется настроить скрипт так что бы если было присланно письмо через форму контакта то я его должен получить на мой MAIL .Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется написать скрипт, автоматизирующий работу с блогами на сервисе liveinternet.ru. Основное: Сотня блогов на liveinternet.ru. Что требуется. Автоматически: регистрация, настройка дневника и заполнение его разделов, заполнение данных владельца, добавление в друзья ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
скрипт серверного анонимайзера. PHP 4, оплата WMZВеб-программирование4 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $5
Сабж. При вставке кода, если вместо width="100%" height="100%" указать фиксированные значения - все ок. Если с % - баннера просто нет. ICQ 276-215-140.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $95
И так. все что нужно это: 1. В формы будет вводиться текст, после чего при нажатии на кнопку все это отправиться на почту и сервер в эксель формате. 2. При нажатии на кнопки, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
День добрый есть флеш ролик длительностью около 30 секунд (музыка + сам ролик) исходник весит около 32 мб Готовый swf ужимается до 5...максимум что удалось выжать нам 4,3 мб ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад