Парсинг с сайта информации о товарах и ценах и запись в файл
Помошь PHP cURL
Уважаемый Алексей Викторович !
У меня возникла проблема с проведением автоматических платежей через систему UkrMoney.
Смысл таков:
1. Сначала необходимо отправить запрос на сервер платежной системы для авторизации:
Формат запроса:
https://api.ukrmoney.com/login/[email protected]&u_pwd=password
Формат ответа:
*D9D9F6D7715DB127BA4AE2AAD7E5695B27566FF3
2. После авторизации и получения параметра session можно отправлять запрос на проведение автоматического платежа:
Формат запроса:
https://api.ukrmoney.com/newtrans/?pcsl_session_id=*D9D9F6D7715DB127BA4AE2AAD7E5695B27566FF3&[email protected]&t_currency=UAH&t_benef_order=2&t_amnt=100.32&t_wording=За+телевизор+Toshiba
Формат ответа:
ok
Я написал скрипт php с использование cURL:
$ch = curl_init();
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, "https://api.ukrmoney.com/login/[email protected]&u_pwd=xxxxxx");
$data = curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
$tr = curl_init();
curl_setopt ($tr, CURLOPT_URL, "https://api.ukrmoney.com/newtrans/?pcsl_session_id=$data&[email protected]&t_currency=USD&t_benef_order=1&t_amnt=0.01&t_wording=Real");
curl_exec ($tr);
curl_close ($tr);
?>
В ответ получаю:
- по первому запросу номер сессии - все нормально, авторизовался и получал номер сессии):
*2BDEDB34964BDDF9D4B2D4DAC7F17EBDD16EB54C
- по второму запросу - проблема (в запрос вместо моего $data номер сессии не подставился!!!)
Please log in
Что не так?
Можете помочь?
Я тут уже кучу литературы прочитал и так понял, что номер сессии вроде как надо куда-то записывать, а уже потом оттуда вытягивать... Или как?
Готов заплатить немного WebMoney.
С уважением,
Владимир
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