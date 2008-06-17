Помошь PHP cURL

Уважаемый Алексей Викторович !

У меня возникла проблема с проведением автоматических платежей через систему UkrMoney.

Смысл таков:

1. Сначала необходимо отправить запрос на сервер платежной системы для авторизации:

Формат запроса:

https://api.ukrmoney.com/login/[email protected]&u_pwd=password

Формат ответа:

*D9D9F6D7715DB127BA4AE2AAD7E5695B27566FF3

2. После авторизации и получения параметра session можно отправлять запрос на проведение автоматического платежа:

Формат запроса:

https://api.ukrmoney.com/newtrans/?pcsl_session_id=*D9D9F6D7715DB127BA4AE2AAD7E5695B27566FF3&[email protected]&t_currency=UAH&t_benef_order=2&t_amnt=100.32&t_wording=За+телевизор+Toshiba

Формат ответа:

ok

Я написал скрипт php с использование cURL:

$ch = curl_init();

curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, "https://api.ukrmoney.com/login/[email protected]&u_pwd=xxxxxx");

$data = curl_exec ($ch);

curl_close ($ch);

$tr = curl_init();

curl_setopt ($tr, CURLOPT_URL, "https://api.ukrmoney.com/newtrans/?pcsl_session_id=$data&[email protected]&t_currency=USD&t_benef_order=1&t_amnt=0.01&t_wording=Real");

curl_exec ($tr);

curl_close ($tr);

?>

В ответ получаю:

- по первому запросу номер сессии - все нормально, авторизовался и получал номер сессии):

*2BDEDB34964BDDF9D4B2D4DAC7F17EBDD16EB54C

- по второму запросу - проблема (в запрос вместо моего $data номер сессии не подставился!!!)

Please log in

Что не так?

Можете помочь?

Я тут уже кучу литературы прочитал и так понял, что номер сессии вроде как надо куда-то записывать, а уже потом оттуда вытягивать... Или как?

Готов заплатить немного WebMoney.

С уважением,

Владимир