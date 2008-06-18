Анонимайзер

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Завершен4 заявки373 просмотра

скрипт серверного анонимайзера.

PHP 4, оплата WMZ

PHP
17 лет назад
c0p
Allert 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$20
1 день
Все выполнено на отлично, я доволен :) Оперативно человек работает.
Всё отлично, сотрудничеством доволен.
SpyLive
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$20
3 дня
Все ок, тестовое задание выполнено быстро и без проблем, спасибо :)
Сотрудничеством очень доволен. Работа была оплачена.
assous
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работодатель. Очень приятно было работать.
groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$30
Не знаю чем это вызвано, но работу так и не довел до конца. Хотя я не отказывался от оплаты не смотря на то, что мне 3 человека уже сделали этот скрипт. Правда денег не получил, но с чем связано "отмораживание" я так и не понял. Также Артем запретил мне в профиле отправку ему ЛС через веблансер, так что и выяснить я толком ничего не могу. Такие вот дела.

Заявки фрилансеров

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
SpyLive
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
assous
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад
groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад