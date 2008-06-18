Анонимайзер

Не знаю чем это вызвано, но работу так и не довел до конца. Хотя я не отказывался от оплаты не смотря на то, что мне 3 человека уже сделали этот скрипт. Правда денег не получил, но с чем связано "отмораживание" я так и не понял. Также Артем запретил мне в профиле отправку ему ЛС через веблансер, так что и выяснить я толком ничего не могу. Такие вот дела.