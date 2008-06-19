Требуется программсит для реализации модулей для web-портала Требования: Уверенное знание PHP, MySQL, опыт объектно-ориентированного программирования на php,опыт разработки web-приложений для порталов с большой посещаемостью. Приветствуется знание алгоритмов поиска. Зарплата от 800$ ...
Встроить готовый модуль в DLE
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