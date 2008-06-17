Описание. Есть сайт на Битрикс, в котором скрипт генерирует каждые 2 часа из базы данных файл с описанием товаров и ссылками на них. После переезда на виртуальный сервер скрипт перестал работать. Второй сайт на ...
Нужен программист на проект
Нужен программист на проект
Задача:
Обеспечение дистанционной работы дилеров и менеджеров компании в режиме он-лайн.
Создание на сайте компании в запароленной области рабочих кабинетов для дилеров компании. Рабочий кабинет дилера представляет собой модуль, который позволяет обмениваться сообщениями, отслеживать взаиморасчеты и состояние заказов.
Для реализации проекта необходимо знать Битрикс, MySQL, Apache Web.
Ориентировочная сумма за проект 75000 рублей.
Сроки оговариваются при встрече в офисе компании.
Сайт компании www.placei.ru
Заявки фрилансеров
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