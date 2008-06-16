ТЗ прикрепил. Предложения сюда, вопросы в личку или на почту. ([email protected])
Скрипт для сайта парикмахерской
Нужен скрипт позволяющий посетителям сайта посмотреть расписание работы мастеров и записатся на стрижку.
Присылайте свои предложения по срокам и цене.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
Имеется дизайн сайта на html. Нужно сделать: 1.Добавление новостей из админки 2.Регистрация юзеров(совместно с форумом) 3.В новостях скрытый текст, который могут просматривать только зарегестрированные юзеры. Готовое решение приветствуется. Бюджет ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен модуль галереи с возможностью простмотра фото и видео. Что-то типо такого http://www.phatfusion.net/multibox/ только немного посложнее. Жалателен опыт работы с joomla(лучше с линейкой 1,5). Срок примерно 3-5 дней. Жду предварительных предложений с ценами.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сайт www.atg-auto.ru, СДЕЛАН НА CMS JOOMLA, в нем 170000 наименований, в столбике ОЕМ код и Код производителя номера деталей (в номерах есть пробелы, тире и точки). Изначально поиск работал быстро но он не находил результата ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно установить все необходимые программы на Server2003, чтобы на нём могли работать сайты, айпи внешний и тд, нужна только настройкаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно создать сервис для загрузки файлов на файловые обменники. За ТЗ обращаться по ICQ: 494-420, 494-628 Без опыта работы лучше не беспокоить, чтобы не тратить Ваше время и мое.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходима разработка TCP клиента для взаимодействия с демоном Работу нужно реализовать через сокеты на php Кол-во передаваемых команд -2, в т.ч. и аутентификация Также возможен вариант портирования с java ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
FMS платформа - нужен человек разбирающийся в потоковом видео. Пишите в ICQ474430 - обьясню подробности.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Очень понравилась флеш галерея на http://euro2008.uefa.com/photos/T=57451/gallery.html сколько это будет стоить с админкой, чтобы фотки и описание можно было из админки добавлятьВеб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть небольшая задачка. Сайт. На сайте услуга, которая оплачивается системой PayPal После удачной проплаты система PayPal редиректит на страницу моего сайта (которую я указываю, куда должен пойти юзер после удачной проплаты) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад