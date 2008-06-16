Необходимо сделать видеочат во Flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки181 просмотр

FMS платформа - нужен человек разбирающийся в потоковом видео.

Пишите в ICQ474430 - обьясню подробности.

17 лет назад
AlexwiLD
Алекс 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров