Нужен программист для написания системы публикации видео. PHP 5 (ООП), SQL (postgres), shell, регулярные выражения, ffmpeg, sphinxsearch внимательно прочтите требования, разбираться надо во всем
Кодирование urla
Есть небольшая задачка.
Сайт. На сайте услуга, которая оплачивается системой PayPal
После удачной проплаты система PayPal редиректит на страницу моего сайта (которую я указываю, куда должен пойти юзер после удачной проплаты)
Теперь вопрос:
Как закодировать эту страницу?
т.е. с PayPal юзер уходит на http://site.com/continue/url (внутри папки лежат php-файлы)
а мне нужно, чтобы после проплаты он уходил на url типа:
http://site.com/continue/dsfd=5f,ddlfkdjjdsfl=ddkskfdsf
либо другой вариант.
цель: чтобы невозможно было без проплаты зайти на url.
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