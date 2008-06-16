Кодирование urla

Есть небольшая задачка.

Сайт. На сайте услуга, которая оплачивается системой PayPal

После удачной проплаты система PayPal редиректит на страницу моего сайта (которую я указываю, куда должен пойти юзер после удачной проплаты)

Теперь вопрос:

Как закодировать эту страницу?

т.е. с PayPal юзер уходит на http://site.com/continue/url (внутри папки лежат php-файлы)

а мне нужно, чтобы после проплаты он уходил на url типа:

http://site.com/continue/dsfd=5f,ddlfkdjjdsfl=ddkskfdsf

либо другой вариант.

цель: чтобы невозможно было без проплаты зайти на url.