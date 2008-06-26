CMS Joomla - Компонент-парсер файлов формата .xls

Приятно иметь дело с таким заказчиком, Т.З – конкретней некуда, к проблемам отнесся с пониманием , моментально дал ответы, даже предложил продлить строки. К оформлению не придирался (после версии, которую он увидел впервые, я потратил лишь 20 мин. на исправления), достаточно било того что все вынесено в стили, и текст в файлах в понятливой для изменения форме. Рекомендую. +10