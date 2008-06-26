Детали сообщу наиболее подходящим разработчикам. Пожалуйста, указывайте ссылки на разработанные Вами экстэншины.
CMS Joomla - Компонент-парсер файлов формата .xls
Необходимо реализовать функции импорта данных из таблицы .xls (версии 2000/XP/97) с занесением данных в БД CMS Joomla и последующим выводом контента стандартным способом (используя com_content).
Версия CMS Joomla - 1.0.х (1.0.15)
Требования к импорту: поддержка указанных версий формата; возможность загрузки таблицы в архиве (.zip) с последующей распаковкой и импортом.
Требования к выводу контента: опции фильтра по заданным полям.
Требования к функциям настройки компонента:
- настройка путей хранения загруженного файла,
- процедура импорта файла (Обзор...Загрузить),
- предпросмотр данных и отбор выводимых полей для разных групп пользователей ("крыжиками": для Registered - один набор полей, для Special - другой).
Дополнительно: ограничение прав доступа к конфигурации (уровень Суперпользователя)
Предпочтения разработчикам, имеющим подобные реализованные проекты (нет возможности тратить время на изучение матчасти)
Выбранный исполнитель
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