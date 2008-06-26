CMS Joomla - Компонент-парсер файлов формата .xls

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка181 просмотр

Необходимо реализовать функции импорта данных из таблицы .xls (версии 2000/XP/97) с занесением данных в БД CMS Joomla и последующим выводом контента стандартным способом (используя com_content).

Версия CMS Joomla - 1.0.х (1.0.15)

Требования к импорту: поддержка указанных версий формата; возможность загрузки таблицы в архиве (.zip) с последующей распаковкой и импортом.

Требования к выводу контента: опции фильтра по заданным полям.

Требования к функциям настройки компонента:

- настройка путей хранения загруженного файла,

- процедура импорта файла (Обзор...Загрузить),

- предпросмотр данных и отбор выводимых полей для разных групп пользователей ("крыжиками": для Registered - один набор полей, для Special - другой).

Дополнительно: ограничение прав доступа к конфигурации (уровень Суперпользователя)

Предпочтения разработчикам, имеющим подобные реализованные проекты (нет возможности тратить время на изучение матчасти)

Joomla
17 лет назад
cyberomsk
Евгений 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$99
3 дня
Задача выполнена в полном объеме, должном качестве и с четким соблюдением сроков. Намечены перспективы дальнейшего сотрудничества. Приятно работать с ответственным и квалифицированным специалистом.
Приятно иметь дело с таким заказчиком, Т.З – конкретней некуда, к проблемам отнесся с пониманием , моментально дал ответы, даже предложил продлить строки. К оформлению не придирался (после версии, которую он увидел впервые, я потратил лишь 20 мин. на исправления), достаточно било того что все вынесено в стили, и текст в файлах в понятливой для изменения форме. Рекомендую. +10

Заявки фрилансеров

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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