Система публикации видео (PHP)

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Закрыт3 заявки332 просмотра

Нужен программист для написания системы публикации видео.

PHP 5 (ООП), SQL (postgres), shell, регулярные выражения, ffmpeg, sphinxsearch

внимательно прочтите требования, разбираться надо во всем

PHPPostgreSQLSQL
17 лет назад
backart1
Авдеев 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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