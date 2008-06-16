Google API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок223 просмотра

Нужен "граббер" результатов поиска www.google.com по задаваемым спискам запросов.

В результате должна получиться база с полями - заголовок, описание, урл.

ася - 476стотри29шесть

17 лет назад
avansare
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров