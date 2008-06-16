Вообщем нужно написать скрипт который с нашего хостинга отправлял запрос на любой файло обменник(например lettbit, на нем зарание куплен премиум) и потом файл с обменника качался в акаунт на сайте на narod.ru также к ...
Google API
Нужен "граббер" результатов поиска www.google.com по задаваемым спискам запросов.
В результате должна получиться база с полями - заголовок, описание, урл.
ася - 476стотри29шесть
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