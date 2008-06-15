Создание карты при помощи maps.google.com

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки259 просмотров

Добрый день. Предлагаю вам следующий проект на joomla.

Требуется создать активную карту поиска при помощи сервиса maps.google.com

Вот сайт по аренде квартир в Праге. www.bezrealitky.cz на нем такой сервис: в поиске выбираете район и ценовую категорию и на карте это оботражено в виде иконок при нажатии всплывает окошко с ценой, маленькой фотографией и т д. Такой же сервис нужно сделать на сайте www.arenda.cz

Действие должно быть интегрированно в компонент EZreality.

Joomla
17 лет назад
esactive
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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