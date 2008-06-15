Нужно написать на php партнерскую программу по смс на подобии sms-partners.ru с возможностью вывода статистики по сайтам срок 2 недели icq 55-62-77
Создание карты при помощи maps.google.com
Добрый день. Предлагаю вам следующий проект на joomla.
Требуется создать активную карту поиска при помощи сервиса maps.google.com
Вот сайт по аренде квартир в Праге. www.bezrealitky.cz на нем такой сервис: в поиске выбираете район и ценовую категорию и на карте это оботражено в виде иконок при нажатии всплывает окошко с ценой, маленькой фотографией и т д. Такой же сервис нужно сделать на сайте www.arenda.cz
Действие должно быть интегрированно в компонент EZreality.
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