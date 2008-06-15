Нужен флеш эффект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок319 просмотров

Нужна флеша как на: http://vip-file.org/ (в правом верхнем углу.)

Нужно чтоб ставилась какая то картинка , как на том сайте, и при маусОвер она открывалась так как на сайте Точь-в-Точь

17 лет назад
XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
Просто слов нет!!! Очень добрый и отзывчивый человек. Помог нам очень быстро и профессионально. СПАПСИБО БОЛЬШОЕ!!! Всем рекомендую, он знает свое дело!
Отличный заказчик - всем советую.

Заявки фрилансеров

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад