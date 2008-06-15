http://photofile.name/index.php аналог подробности по аське 452304212
Сделать единую регистрацию для IPB и WP
Сделать единую регистрацию для IPB и WP
хочу видеть аску для контактов и цену, задание не сложное.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен скрипт бесплатной отправки СМС и ММС сообщений с сайта для всех операторов России и Украины.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Состыковать это все на один сайт и общих пользователей сделать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужно создать меню на java-script на примере одного сайта. Подробное ТЗ по ICQ: 494-420 и 494-628Завершен17 лет назад
К странице http://www.constructor.parpanama.com/news.htm- надо сделать на пяти картинках выпадающие окна с текстом.Завершен17 лет назад
Доработка каталога сайтов - добавить регистрацию типа http://evisitor.ru т.е. после просмотра нескольких сайтов.Закрыт17 лет назад
- $300
1) новости 2) алфовит ру - ен 3) поиск по сайту 4) закачка юзерам только мп3 файлы 5) голосование 6) управление баннерами 7) блоки 8) дизайн шаблон ...Завершен17 лет назад
- $150
Дано несколько файлов с текстами, словами, нужно выдергивать, обрезать, компоновать, перемешивать, вставлять и т.д. Подробности по ТЗ. В личку не писать.Закрыт17 лет назад
Ищу программиста/ов, которые добавят на мой сайт скрипты для работы с файлообменниками. получения прямой ссылки / вывод на сайт формы с капчей с: - depositfiles.com - rapidshare.com - megaupload.com ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сделать sitemap для 6 сайтов - для гугла и яндекса. Требования к программисту: 1. Вы умеете делать ЭТО. 2. Вы делали ЭТО для сайтов с большим количеством контента. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад