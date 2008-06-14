Сделать sitemap для 6 сайтов - для гугла и яндекса.

Требования к программисту:

1. Вы умеете делать ЭТО.

2. Вы делали ЭТО для сайтов с большим количеством контента.

3. Вы киевлчнин.

Информация:

Проще говоря, файл Sitemap - это список страниц вашего веб-сайта. Создание и отправка файла Sitemap позволяет обеспечить наличие данных в системе Google обо всех страницах на вашем сайте, включая URL-адреса, которые невозможно обнаружить в ходе стандартного процесса сканирования Google.

(с)Google

Файл Sitemap - это файл с дополнительной информацией о страницах сайта, подлежащих индексации. С помощью файла Sitemap вы можете сообщить Яндексу, какие страницы вашего сайта нужно индексировать, как часто обновляется информация на страницах, а также индексация каких страниц наиболее важна.

(с)Яндекс

в принципе - почти одинаково...

Жду с нетерпением сроки и деньги.