Написать несколько модулей на PHP

В основе проекта лежит обменник СМС на Еголд и Вебмани.

Сам сайт находится в нерабочем состоянии, и требует доработки.

www.smsobmen.com

Все что осталось доделать на этом сайте - нужно привязать платежные системы и антифрод модуль, а также дополнить админку функциями по антифроду и операциям.

Опыт в работе с биллингами желателен. Интересны люди понимающие термин конфиденциальность информации и исполнительны в работе.

ТЗ после собеседования. Пожалуйста, оставляйте свои контакты.