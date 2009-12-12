Цели проекта - Модернизировать существующую web file sharing system для организации (sharepoint) – базовый набор скриптов на PHP. Текущая система построена на основе конфигурационных файлов и системы наименования папок, определяющих доступ текущего ...
Написать несколько модулей на PHP
В основе проекта лежит обменник СМС на Еголд и Вебмани.
Сам сайт находится в нерабочем состоянии, и требует доработки.
Все что осталось доделать на этом сайте - нужно привязать платежные системы и антифрод модуль, а также дополнить админку функциями по антифроду и операциям.
Опыт в работе с биллингами желателен. Интересны люди понимающие термин конфиденциальность информации и исполнительны в работе.
ТЗ после собеседования. Пожалуйста, оставляйте свои контакты.
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