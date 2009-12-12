Написать несколько модулей на PHP

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки333 просмотра

В основе проекта лежит обменник СМС на Еголд и Вебмани.

Сам сайт находится в нерабочем состоянии, и требует доработки.

www.smsobmen.com

Все что осталось доделать на этом сайте - нужно привязать платежные системы и антифрод модуль, а также дополнить админку функциями по антифроду и операциям.

Опыт в работе с биллингами желателен. Интересны люди понимающие термин конфиденциальность информации и исполнительны в работе.

ТЗ после собеседования. Пожалуйста, оставляйте свои контакты.

PHP
17 лет назад
romdev
Роман 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$300
Сделал работу качественно. Прислушивался к советам и делал все что требуется.
Все замечательно. Заказчик хорошо представляет, что именно ему нужно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад