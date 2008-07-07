Модуль для Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки157 просмотров

Нужно написать модуль для друпала, смысл модуля в том, чтобы можно было бы создавать Е-книги, то бишь, чтобы можно было бы выводить н7а одной странице оглавление на другой сам текст. Пишите пожалуйста сроки сразу и цены тоже

Drupal
17 лет назад
ashenemy
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

GetFreeLancer
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$50
3 дня
Работу сделал быстро, раньше назначенного срока, объяснил как что, рассказал как настроить другие модули. Буду сотрудничать дальше

Заявки фрилансеров

GetFreeLancer
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад