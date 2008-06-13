Нужно встроить в сайт на Joomle фотогалерею и видео плеер. Особенности - Joomla 1.5 Желательно как здесь http://www.7cinvest.com/index.asp?shbl=propertydetails&pid=25&gclid=CLT51qfJgpQCFQ2qQwodCHojXA
Клон сайта readme.ru
Клон сайта readme.ru
сразу указываем срок и цену
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