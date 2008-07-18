Создание AJAX рубрикатора для Datalife Engine

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка169 просмотров

Необходимо разработать (tree menu) на AJAX для Web сайта (скрыт от поисковика) (сейчас там обычное меню на javascript). Проблема заключается в том что у нас рубрик около 16, подрубрик около 200, под-подрубрик 700. Меню тройной вложености. Необходимо разработать такое меню, чтобы прогрузка подрубрик происходила тоглько после раскрытия рубрики! А не при загрузки страницы. Предлагайте Ваши сроки и условия!

AJAXJavaScript
17 лет назад
eliseev
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Scif
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-1)
17 лет назад
$25
Рекомендуем работать с этим человеком, сделал даже больше, чем мы ожидали. Очень компетентный web разработчик. Нами была поставлена задача - доработать (оптимизировать) скрипит меню, (используя технологию AJAX). Работа была выполнена качественно и в указанные (сдача - доработка - окончание работ) сроки. Понравился грамотный подход к работе, четко сформулированные требования, как по оплате услуг, так и по требуемым материалам с заказчика. Заранее предупреждает о возможных непредвиденных ситуациях, не уклоняется от взаимодействия с заказчиком. Рекомендуем.
Хороший заказчик! Предоставили грамотное ТЗ, всегда четко представляют чего хотят, вежливые и толерантные в общении люди. В первоначальной заявке я не требовал оплаты. Тем не менее заказчик сам предложил оплатить работу. И полностью выполнил обязательства по договоренности. Сотрудничеством полностью доволен. Буду помогать и в дальнейшем. Рекомендую! 10+

Заявки фрилансеров

Scif
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-1)
17 лет назад