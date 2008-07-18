Нужно встроить в сайт на Joomle фотогалерею и видео плеер. Особенности - Joomla 1.5 Желательно как здесь http://www.7cinvest.com/index.asp?shbl=propertydetails&pid=25&gclid=CLT51qfJgpQCFQ2qQwodCHojXA
Создание AJAX рубрикатора для Datalife Engine
Необходимо разработать (tree menu) на AJAX для Web сайта (скрыт от поисковика) (сейчас там обычное меню на javascript). Проблема заключается в том что у нас рубрик около 16, подрубрик около 200, под-подрубрик 700. Меню тройной вложености. Необходимо разработать такое меню, чтобы прогрузка подрубрик происходила тоглько после раскрытия рубрики! А не при загрузки страницы. Предлагайте Ваши сроки и условия!
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