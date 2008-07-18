Создание AJAX рубрикатора для Datalife Engine

Рекомендуем работать с этим человеком, сделал даже больше, чем мы ожидали. Очень компетентный web разработчик. Нами была поставлена задача - доработать (оптимизировать) скрипит меню, (используя технологию AJAX). Работа была выполнена качественно и в указанные (сдача - доработка - окончание работ) сроки. Понравился грамотный подход к работе, четко сформулированные требования, как по оплате услуг, так и по требуемым материалам с заказчика. Заранее предупреждает о возможных непредвиденных ситуациях, не уклоняется от взаимодействия с заказчиком. Рекомендуем.