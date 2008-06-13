Приветствую всех.

В общем нужен скрипт каталога статей.

Он должен быть до безобразия простым и удобным, а именно: иметь разделы, подразделы, возможность добавления комментариев, админку.

Более подробно можно почитать здесь - http://www.strblog.com/archives/24

Жду ваших предложений по цене и срокам.

С уважением, Александр.