Нужен скрипт каталога статей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок281 просмотр

Приветствую всех.

В общем нужен скрипт каталога статей.

Он должен быть до безобразия простым и удобным, а именно: иметь разделы, подразделы, возможность добавления комментариев, админку.

Более подробно можно почитать здесь - http://www.strblog.com/archives/24

Жду ваших предложений по цене и срокам.

С уважением, Александр.

17 лет назад
stryker
Илья 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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