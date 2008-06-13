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Создание меню
Есть 5 видеороликов.Для них необходимо создать меню(см. Прикрепленный файл) и всё это засенуть в 1 EXE и SWF файл.
когда запускаем уже готовый ехешник,появляется это окно.На "экране" сразу будет определенный текст(я позже дам).
если мы выбираем в меню ИНФОРМАЦИЯ=>Медецинское значение=>(выбираем любое) , то на "экране" отображается текст с мед.значением выбраного упражнения.
если мы выбираем в меню ПРОСМОТРЕТЬ УПРАЖНЕНИЕ => (вибираем любое), то на "экране" появляется видео этого упражнения(без авт.старта).Должна быть кнопка PLAY Pause STOP или RESET.А там где "словесное описание упражнения" появляется тест соответствующий выбраному упражнению.
всё должно быть на одной странице без всплывающих окон.
ICQ 368191275 или [email protected]
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