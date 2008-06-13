2 простых модуля расширения к phpdig

Есть готовый простой движок паука, который индексирует и сохраняет в базе урлы сайта и ключевые слова - phpdig

( phpdig.net )

К этому движку нужно написать 2 простых модуля:

1. В окне вводятся урлы ссылок и тексты ссылок (может быть много текстов на 1 урл) и сохраняются в базе по нажатию кнопки. Запуск кнопкой алгоритма авто-размещения ссылок - скрипт проверяет в каких страницах (из сохраненных в индексе) есть слова из текстов ссылок и добавляет ссылки к этим страницам (т.е. должна быть какая-то таблица соответствия СТРАНИЦА-УРЛ-ТЕКСТ). Также должна быть возможность ручного добавления/удаления ссылки с конкретной страницы. Предусмотреть ограничение по количеству ссылок на 1 страницу. Если ссылки уже установлены на странице, то алгоритм авто-проставления ссылок не должен их трогать, он только может добавлять на свободные места. Каждый текст ссылки может размещаться не более 2-х раз (переменная настраиваемая).

2. Код вывода ссылок. Код устанавливается на страницы сайта, по урлу страницы выбирает из базы ссылки (УРЛ+ТЕКСТ) и отображает их на странице.