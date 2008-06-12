Дополнение: готов разбить ТЗ на мелкие и делать несколькими подрядчиками - или группой подрядчиков (более предпочтительно). Основное требование: отвественность в выполнении задач в плане качество и сроков. Дополнительное требование: отличное знание указанного ...
Джумла - доработки
Сделать выдачу по наличию, выгрузку заказов в ХМЛ = cvs, добавить пару полей в заказ и прикрутить регистрацию.
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