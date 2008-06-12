Нужна функция, неважно в чем.

Нужно сделать следующе:

Есть схема дома, вид сверху, чертеж, нужно сделать чтобы клиент мог двигать определенные стенки на определенное расстояние.

А также сделать паннель с карандашом и резинкой, чтобы он также мог чтото дорисовать или стереть.

Мне не важно в чем это будет сделано, ActionScript, AJAX, JavaScript, мне важен результат и возможность потом применить этот скрипт с другим схемам...

Примеры схем в приложенном файле.

Жду предложении по цене и сроком...

Желательно писать в Аську: 295605683 или на Мыло: [email protected]