Нужна функция, неважно в чем.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки267 просмотров

Нужно сделать следующе:

Есть схема дома, вид сверху, чертеж, нужно сделать чтобы клиент мог двигать определенные стенки на определенное расстояние.

А также сделать паннель с карандашом и резинкой, чтобы он также мог чтото дорисовать или стереть.

Мне не важно в чем это будет сделано, ActionScript, AJAX, JavaScript, мне важен результат и возможность потом применить этот скрипт с другим схемам...

Примеры схем в приложенном файле.

Жду предложении по цене и сроком...

Желательно писать в Аську: 295605683 или на Мыло: [email protected]

AJAXJavaScript
17 лет назад
Serg0ooo
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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