Работы много, нужно 2-3 программиста PHP !!!одной командой!!!
Нужна функция, неважно в чем.
Нужно сделать следующе:
Есть схема дома, вид сверху, чертеж, нужно сделать чтобы клиент мог двигать определенные стенки на определенное расстояние.
А также сделать паннель с карандашом и резинкой, чтобы он также мог чтото дорисовать или стереть.
Мне не важно в чем это будет сделано, ActionScript, AJAX, JavaScript, мне важен результат и возможность потом применить этот скрипт с другим схемам...
Примеры схем в приложенном файле.
Жду предложении по цене и сроком...
Желательно писать в Аську: 295605683 или на Мыло: [email protected]
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