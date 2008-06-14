Доработка скрипта партнерки

Есть скрипт партнерской программы, по выкупу трафика, но фильтрация уникальности кликов не работает.

Необходимо доработать скрипт так, чтобы засчитывались только уникальные клики, и только в том случае, если юзер попав на сайте перешел хотя бы по одной ссылке.