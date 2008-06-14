Доработка скрипта партнерки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка175 просмотров

Есть скрипт партнерской программы, по выкупу трафика, но фильтрация уникальности кликов не работает.

Необходимо доработать скрипт так, чтобы засчитывались только уникальные клики, и только в том случае, если юзер попав на сайте перешел хотя бы по одной ссылке.

17 лет назад
J_S
David 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$100
5 дней
Отличный программист, сделал все за 2 дня, помог при тестировании. Рекомендую к сотрудничетству!
Отличный заказчик, было приятно работать. Чёткая постановка задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад