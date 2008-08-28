Создание компонента для joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка243 просмотра

Всвязи с таинственным ищезновением програмиста ...

Теперь уже срочно требуется написать компанент для joomla

http://copyright-in.com/test.jpg - Дизайн тут

Т.З. прилагается

старый сайт http://gintur.com.ua/

Стоимость 200 - 250 у.е.

P.S. По предоплате работать не буду (хватит!!!)

Для связи:

icq 385080695

Joomla
17 лет назад
l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

oppo
Олег 
62 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$400
20 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
При первоначальной строгости и грозности в начале , в процессе работы отношения перешли в дружеские. Владеет хорошо компьютером - потом у нет проблем с пояснениями трудных моментов отрисовкой в графике . нужно соблюдать сроки и качество с своей стороны , и имеем прекрасного заказчика l_valentinс другой стороны (даже премиальные )

Заявки фрилансеров

oppo
Олег 
62 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
17 лет назад