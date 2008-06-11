Необходимо это релизовать либо 1) на базе одного(на выбор) из скриптов биллинга bpanel.ru, wm2directi.ru, dadmin.ru,whoiscart.net; может, что-то свое предложите. либо 2) просто в виде отдельного скрипта. Для начала нужно ...
Установить галерею на движок DLE
Установить галерею на движок DLE. Галерея имеется, так же имеется подробная инструкция по установке.
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