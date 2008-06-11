Java-программа на сайт

Наша компания занимается потребительским кредитованием в физических магазинах.

Продавци магазинов звонят в call-center и по телефону диктуют данные клиента, эти данные сразу вводят в скоринговую программу (java, к которой подключены несколько баз данных), после анализа данных и проверки по базах программа выдает решение: да / нет / возможно.

Теперь мы хотим заниматся еще и online-кредитованием.

Для этого нам нужен специалист который "засунул" бы эту скоринговую программу на сайт ( с подключение к базам данных) или как там это еще можна зделать...

На практике нам нада: Чтоб человек ввел на сайте свои данные, эта програма его проверила - и дала решение:" да"/"нет" или " возможно" - то тогда данные отправлялись бы для дополнительной проверки на е-мейл СБ.

Если вы знаете как это зделать и можете зделать - пишите.

Если это можна воплотить как-то по другому пишите.

Только Киев.