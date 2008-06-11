Нужно сделать онлайн калькулятор как сдесь http://www.llspb.ru/tseny/ можно копию его, чтоб без проблем можно было редактировать любую форму и добавлять, изменять расчеты само собой

сделал бы сам, да лень)

Сразу скажу скрипт смешной, и цена такая же