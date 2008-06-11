Сделать онлайн калькулятор

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Закрыт11 заявок261 просмотр

Нужно сделать онлайн калькулятор как сдесь http://www.llspb.ru/tseny/ можно копию его, чтоб без проблем можно было редактировать любую форму и добавлять, изменять расчеты само собой

сделал бы сам, да лень)

Сразу скажу скрипт смешной, и цена такая же

17 лет назад
spards
Павел 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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