Исправить ссылку

Есть Шоп-скрипт, после натягивания дизайна ссылка на подкатегорию стала вести не туда, куда надо и время у исполнителя куда-то испарилось. Необходимо это исправить и как плюс - убрать из цены эти копейки несчастные. От количества нулей плохо становится. Нужно побыстрому сделать.

АХТУНГ!!! Пожалуйста, пишите свои предложения здесь и обязательно указывайте стоимость. Не пишите на почту, в аську, на телефон или в приват. Отвечать не буду никому, кроме выбранного исполнителя.