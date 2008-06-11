Флеш карта России с разбивкой по регионам

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  2. Веб-программирование
Закрыт23 заявки416 просмотров

Здравствуйте

Необходимо разработать флеш карту РФ с разбивкой по регионам, при наведении на определенный регион должно появлятся (всплывать) окно с краткой информацией о расположенных там организациях (название, адрес, телефон) от 1 до 20 организаций, регион должен быть линком на определенную страницу сайта. + мелкие доработки, такие как выпадающее меню с регионами и т.п.

пример карты http://www.masgnb.ru/memmap_rus.html

от Вас цены и сроки

17 лет назад
acopy
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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