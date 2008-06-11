Флеш карта России с разбивкой по регионам

Здравствуйте

Необходимо разработать флеш карту РФ с разбивкой по регионам, при наведении на определенный регион должно появлятся (всплывать) окно с краткой информацией о расположенных там организациях (название, адрес, телефон) от 1 до 20 организаций, регион должен быть линком на определенную страницу сайта. + мелкие доработки, такие как выпадающее меню с регионами и т.п.

пример карты http://www.masgnb.ru/memmap_rus.html

от Вас цены и сроки