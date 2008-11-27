Доработать сайт на Flash

Работать с исполнителем понравилось - работа заняла не много времени, все было сделано аккуратно и за умеренную плату, появляющиеся доработки во время работы Рустам вносил, как говорится, на ходу, относясь к этому с пониманием. Рекомендую как хорошего специалиста, знающего свое дело/