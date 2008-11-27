Доработать сайт на Flash

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки238 просмотров

Необходимо доработать сайт http://losgitanos.ru/

Нужно добавить возможность добавления видео и фотографий в раздел Видео и фото

17 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gazizzz
Рустам 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$200
1 день
Работать с исполнителем понравилось - работа заняла не много времени, все было сделано аккуратно и за умеренную плату, появляющиеся доработки во время работы Рустам вносил, как говорится, на ходу, относясь к этому с пониманием. Рекомендую как хорошего специалиста, знающего свое дело/
Отлично!

Заявки фрилансеров

Gazizzz
Рустам 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад