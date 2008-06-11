Доработка и поддержка соц.сети на 1-с Битрикс

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки179 просмотров

Есть:

– социальная сеть на 1-с Битрикс

надо:

-разобраться в коде предыдущего программиста

-доработать функционал

-исправить ошибки

требования:

– опыт работы не менее 2-х лет

– примеры качественных работ в портфолио

– кандидаты только из Москвы

– грамотное планирование своего времени

– оплата поэтапная, по мере выполнения работ

План работ: оговариваем перед началом работ.

17 лет назад
tim_ttt
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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