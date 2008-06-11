Простой скриптик

Нужен скриптик который из трёх частей составляет одно предложение. Есть три окна в которые вписываем с новой строки фразы. Начало, основная часть, концовка. Если начала или концовки закончились, то опять с первой берем. Если кончились основные, то стоп. И четвертое окно это результат. На php пишем и вешаем на сервер.