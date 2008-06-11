Простой скриптик

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Завершен9 заявок272 просмотра

Нужен скриптик который из трёх частей составляет одно предложение. Есть три окна в которые вписываем с новой строки фразы. Начало, основная часть, концовка. Если начала или концовки закончились, то опять с первой берем. Если кончились основные, то стоп. И четвертое окно это результат. На php пишем и вешаем на сервер.

PHP
17 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

JooZ
50 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Очень оперативно и качественно написал нужный скрипт. Рекомендую.
Чёткое задание. Быстрая оплата. Сотрудничеством доволен)

Заявки фрилансеров

JooZ
50 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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