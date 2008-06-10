Необходимо немного подправить существующую цмс

Есть сайт http://www.besthard.ru, работает на Amiro CMS, нужно сделать следующее 1) http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/... http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/... http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/... http://www.besthard.ru/katalog/page20120/fujitsu-s... что бы эти страницы все были в корневой директории сайта, и что ...