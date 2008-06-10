Необходимо немного подправить существующую цмс

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Закрыт6 заявок183 просмотра

Добавить буквально одну опцию в цмс на базе смарти

Всем соискателям убедительная просьба стучаться в ICQ

17 лет назад
foxart
Иван 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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