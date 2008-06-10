Есть движок, в нём есть проблемы связанная с работой корзины под IE6. Описание проблемы: Нажимаем добавить товар в корзину, динамически без перезагрузки мы сразу на экране видим в отдельной области - ...
Нужна консультация по amcharts
Нужен настоящий профессионал, который хорошо знаком с указанным графопостроителем и его возможностями.
План А. Нужны консультации по принципиальным возможностям и примерам работы.
План Б. Сделать под ключ несколько достаточно сложных графиков.
Заявки фрилансеров
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