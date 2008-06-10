Нужна консультация по amcharts

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

http://www.amcharts.com/

Нужен настоящий профессионал, который хорошо знаком с указанным графопостроителем и его возможностями.

План А. Нужны консультации по принципиальным возможностям и примерам работы.

План Б. Сделать под ключ несколько достаточно сложных графиков.

17 лет назад
ArjLover
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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