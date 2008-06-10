Доработка заголовков в Shop Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки156 просмотров

Необходимо доработать заголовки согласно прикреплёному ТЗ.

17 лет назад
pro-logic
Гость 
64 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

filipchuk
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Всё отлично :-) Он не только хороший верстальщик, но ещё и хороший программист! Рекомендую
Работаю с заказчиком уже не впервые. Как обычно, все прошло нормально - четкая постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую!

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filipchuk
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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