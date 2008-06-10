Есть программка на экселе, которая по введенным данным делает вычисления, нужно сделать тоже самое на PHP+MySQL, алгоритм будет предоставлен; полученный скрипт на PHP нужно будет транспортировать под любую функциональную, но нетребовательную к ресурсам CMS + ...
Доработка заголовков в Shop Script
Необходимо доработать заголовки согласно прикреплёному ТЗ.
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