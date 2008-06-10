Задача: Небольшие скрипты для работы с вебсервисом через API (получение, обработка текстовой информации) Требования к исполнителю: 1 Опыт разработки на Python 2 Желателен опыт работы с RSS/Atom 3 Желателен ...
Скрипт на PHP
Есть программка на экселе, которая по введенным данным делает вычисления, нужно сделать тоже самое на PHP+MySQL, алгоритм будет предоставлен; полученный скрипт на PHP нужно будет транспортировать под любую функциональную, но нетребовательную к ресурсам CMS + транспортировка двух существующих готовых разделов сайта. За подробностями - в ЛС.
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