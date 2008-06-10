Быстрый игровой (графический) 2D движок на флеше

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки254 просмотра

Необходимо написать графический игровой 2D движок для ММО экшен игры

Похожий на www.darkorbit.ru но быстрее и удобнее с использованием Flash 10 и др инноваций.

Без сетевой части (сервера).

Модульность, ООП, динамическая загрузка контента.

Также возможна постоянная работа.

Вопросы по

ICQ 177141810

17 лет назад
Aldex
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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