Быстрый игровой (графический) 2D движок на флеше

Нужно сделать php-скрипт с mysql-базой, состоящий из 3-х модулей: 1. Паук. По урлу сайта сохраняет адреса всех его страниц в базе, в отдельные поля заносятся Титлы страниц, Заголовки в тегах Х1, Х2,... ...