Python скипты/код

Задача: Небольшие скрипты для работы с вебсервисом через API (получение, обработка текстовой информации)

Требования к исполнителю:

1 Опыт разработки на Python

2 Желателен опыт работы с RSS/Atom

3 Желателен опыт статистической обратотки данных

4 Ответственность

5 Возможность и желание 2-3 раза в месяц выполнять небольшой заказ. (У Заказчика нет желания искать каждый раз нового исполнителя)

Оплата: почасовая, 500р/ч

Если Вы заинтересованы пришлите пожалуйста:

1 Краткое резюме

2 Примеры кода на Python с краткими комментариями

Пример задачи:

1 Авторизоватся на вебсервисе

2 Получить от вебсервиса данные по протоколу Atom (текст длинной до 20000 символов)

3 Создать список уникальных слов и количестов их использования в тексте

4 Разместить данный список на том же вебсервисе через протокол Atom