Модуль «Статистика» – аналог http://forexsignal.ru/stat.htm Функции – 1.Извлечения статистики конкретного счёта с валютного рынка Forex (вытягивание данных, например, с программы Rumus2 http://www.fxclub.org/tools_soft/) 2. Вывод статистики на сайте в ...
Python скипты/код
Задача: Небольшие скрипты для работы с вебсервисом через API (получение, обработка текстовой информации)
Требования к исполнителю:
1 Опыт разработки на Python
2 Желателен опыт работы с RSS/Atom
3 Желателен опыт статистической обратотки данных
4 Ответственность
5 Возможность и желание 2-3 раза в месяц выполнять небольшой заказ. (У Заказчика нет желания искать каждый раз нового исполнителя)
Оплата: почасовая, 500р/ч
Если Вы заинтересованы пришлите пожалуйста:
1 Краткое резюме
2 Примеры кода на Python с краткими комментариями
Пример задачи:
1 Авторизоватся на вебсервисе
2 Получить от вебсервиса данные по протоколу Atom (текст длинной до 20000 символов)
3 Создать список уникальных слов и количестов их использования в тексте
4 Разместить данный список на том же вебсервисе через протокол Atom
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