Python скипты/код

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки270 просмотров

Задача: Небольшие скрипты для работы с вебсервисом через API (получение, обработка текстовой информации)

Требования к исполнителю:

1 Опыт разработки на Python

2 Желателен опыт работы с RSS/Atom

3 Желателен опыт статистической обратотки данных

4 Ответственность

5 Возможность и желание 2-3 раза в месяц выполнять небольшой заказ. (У Заказчика нет желания искать каждый раз нового исполнителя)

Оплата: почасовая, 500р/ч

Если Вы заинтересованы пришлите пожалуйста:

1 Краткое резюме

2 Примеры кода на Python с краткими комментариями

Пример задачи:

1 Авторизоватся на вебсервисе

2 Получить от вебсервиса данные по протоколу Atom (текст длинной до 20000 символов)

3 Создать список уникальных слов и количестов их использования в тексте

4 Разместить данный список на том же вебсервисе через протокол Atom

Python
17 лет назад
baranovalx
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль " Статистика"

    Модуль «Статистика» – аналог http://forexsignal.ru/stat.htm Функции – 1.Извлечения статистики конкретного счёта с валютного рынка Forex (вытягивание данных, например, с программы Rumus2 http://www.fxclub.org/tools_soft/) 2. Вывод статистики на сайте в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проект для JS + PHP + MySQL программиста

    Суть задачи. Есть нарисованные формы (EXT JS). Необходимо дописать серверную и JS часть для нормальной работы форм. Стандарные операции: чтение данных из БД, запись данных в БД, фомирование выборок, арифметические операции над полученными ...

    JavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • CMS класса Blogger и выше

    $2500

    Написать online CMS класса Blogger.com и выше. Прошу указывать цену и сроки за полный аналог. (По функционалу) Дополнительные возможности CMS обсуждаются и дорабатываются отдельно. Собственные идеи по улучшению ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Информер

    Необходим набор информеров биржевой тематики, подробный список в приложении Все данные забираются с сайта www.brocompany.ru Пишем сроки и сумму, просто возьмусь за проект неинтересно skype: wild_wolf_spb

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад