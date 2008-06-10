Модуль " Статистика"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка209 просмотров

Модуль «Статистика» – аналог http://forexsignal.ru/stat.htm

Функции –

1.Извлечения статистики конкретного счёта с валютного рынка Forex

(вытягивание данных, например, с программы Rumus2 http://www.fxclub.org/tools_soft/)

2. Вывод статистики на сайте в определённом разделе.

3. Обобщение статистика за определённый период.

4. Вывод обобщенных данных в определённом разделе сайта.

Реализация –

Написание эксклюзивного модуля под работу в определённой CMS.

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Спасибо.

17 лет назад
aleksua
33 года
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Был
15 лет назад
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