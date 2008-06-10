Доработка текущего сайта. Доработка существующей админ панели управления сайтом. ТЗ в приложении.
Модуль " Статистика"
Модуль «Статистика» – аналог http://forexsignal.ru/stat.htm
Функции –
1.Извлечения статистики конкретного счёта с валютного рынка Forex
(вытягивание данных, например, с программы Rumus2 http://www.fxclub.org/tools_soft/)
2. Вывод статистики на сайте в определённом разделе.
3. Обобщение статистика за определённый период.
4. Вывод обобщенных данных в определённом разделе сайта.
Реализация –
Написание эксклюзивного модуля под работу в определённой CMS.
Пишите свои цены и условия.
Спасибо.
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