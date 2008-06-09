Таймер обратного отсчета (JavaScript + PHP)

Добрый Вечер, необходимо создать (приветствуються так же готовые скрипты) таймер обратного отчета.

Смысл работы таймера. В config файле вписываеться 'будущая' дата, например 2009 г. 23 февраля (формат ввода не имеет значения), потом таймер с помощью PHP берет текущую дату ( с помощью PHP для того чтоб он не с компа клиента брал дату, а брал с сервера), потом через интерфейс JavaScript подсчитываеться сколько осталось с сегоднещнего дня и до указанной даты, и идет обратный отчет времени. При каждом заходе на страничку таймер должен через ПХП узнавать дату, и начать отчет для пользователя. При истечении даты, вместа цифер которые будут идти обратным отчетом, должно появиться к примеру слово "УРА!". Обновления таймера происходит через JavaScript , что позволяет пользователю видеть каждую измененную секунду.

Думаю не на столь трудно написать пару строк либо найти скрипт подобный.

Желательно постучаться в аску: 966081