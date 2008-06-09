NetCat (нужна помощь)

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Закрытнет заявок152 просмотра

* личном кабинете (юзеров) надо сделать возможность загрузки исходных файлов по фтп

* потом в личном кабинете как принято - должна же быть какая то история заказов с этапами их выполнения

17 лет назад
ezodoc
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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