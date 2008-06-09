Запрограммить PHP движок с ипользованием smarty

Требуется на "отзывы пользователей о товаре" прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium Не желательно использовать "штатную" капчу, которая стоит на регистрации покупателей. Нужно прикрутить капчу взятую отсюда: hxxp://captcha.ru/kcaptcha/ вот собственно и все ...