Прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки165 просмотров

Требуется на "отзывы пользователей о товаре" прикрутить капчу (captcha) в Shop-Script Premium

Не желательно использовать "штатную" капчу, которая стоит на регистрации покупателей.

Нужно прикрутить капчу взятую отсюда: hxxp://captcha.ru/kcaptcha/

вот собственно и все ТЗ

17 лет назад
yager
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Спасибо, все быстро, помог в установке, приятно было иметь дело, рекомендую
Отличная постановка задачи и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад