Создать фильтр вывода через формы.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки195 просмотров

Необходимо сделать страницу с выбором, как http://www.avtotravel.com/tabid/55/Default.aspx Есть подготовленная база(в приложении). Надо написать скрипт вывода, в соответствии с параметрами, на экран с заданным дизайном. Отличия при переписке после выбор кандидата.

Интересуют сроки и цены.

17 лет назад
tutrus13
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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