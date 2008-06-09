Необходимо разработать Flash чат и Flash плеер для показа видео(типа как на youtub). В указанных продуктах будут использоваться достаточно новые технологии, поэтому мы прежде всего ищем опытного Flash программиста, который в ...
Разработка скрипта на symfony
Задание номер 1:
Сделать авторизацию пользователей в админке таким образом, что бы
можно было выставлять права доступа через security.yml файлы
различным группам пользователей.
Пароли должны храниться в md5 формате
Пользователь с id, которе указывается в config/collecting.yml должен
быть суперамином у него всегда есть все привилегии
Задание номер два - раздел каталог
1. Сделать автоматическую подгонку размеров картинки в соотвествии с
параметрами config/collecting.yml
2. Над списком и в форме редактирования разместить строку навигации,
которая будет показывать в каком разделе каталога находиться
пользователь (раздел/подраздел/еще один подраздел)
3. Сделать удобной навигацию, что бы при добавлении, удалении
редактировании элемента пользователь всегда возвращался на список
разделов на том уровне где, он был до этого (если мы удаляем раздел из
ветки фарфор-тарелки, то после удаления мы должны попасть в эту же
ветку, а не в корень, как сейчас происходит)
Высылаю вам проект, посмотрите, там я кое-что уже сделал для каталога
(при клике на имя раздела - пользователь попадает в список подразделов
+ стоит блок на добавление разделов в ветки, где они есть в виде узла
выше по иерархии (исключаю появление "петли"))
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