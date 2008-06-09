Разработка скрипта на symfony

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка171 просмотр

Задание номер 1:

Сделать авторизацию пользователей в админке таким образом, что бы

можно было выставлять права доступа через security.yml файлы

различным группам пользователей.

Пароли должны храниться в md5 формате

Пользователь с id, которе указывается в config/collecting.yml должен

быть суперамином у него всегда есть все привилегии

Задание номер два - раздел каталог

1. Сделать автоматическую подгонку размеров картинки в соотвествии с

параметрами config/collecting.yml

2. Над списком и в форме редактирования разместить строку навигации,

которая будет показывать в каком разделе каталога находиться

пользователь (раздел/подраздел/еще один подраздел)

3. Сделать удобной навигацию, что бы при добавлении, удалении

редактировании элемента пользователь всегда возвращался на список

разделов на том уровне где, он был до этого (если мы удаляем раздел из

ветки фарфор-тарелки, то после удаления мы должны попасть в эту же

ветку, а не в корень, как сейчас происходит)

Высылаю вам проект, посмотрите, там я кое-что уже сделал для каталога

(при клике на имя раздела - пользователь попадает в список подразделов

+ стоит блок на добавление разделов в ветки, где они есть в виде узла

выше по иерархии (исключаю появление "петли"))

Symfony
17 лет назад
dmitrii_terkin
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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